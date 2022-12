Bernay. Multi Rex, un nouveau cinéma inauguré pour les fêtes

Anciennement "Le Rex", le cinéma de Bernay s'agrandit et devient le Multi Rex à partir de ce vendredi 23 décembre, avec quatre salles au lieu d'une seule jusqu'ici. Un joli cadeau de Noël pour les Bernayens et les habitants des villages avoisinants.

Plus de 300 films par an et plus de 500 fauteuils

L'établissement proposera plus de 300 films par an, entre cinéma grand public et cinéma d'auteur. "Sachant qu'il en sort 700 par an en France, on couvrira la moitié des films qui sortent", explique Yoan Durand, directeur du développement marketing et commercial de Noé Cinémas, le gestionnaire du nouveau Multi Rex.

Les quatre salles du cinéma seront équipées de projecteurs numériques de dernière génération permettant d'afficher du contenu haut de gamme ainsi qu'un son dolby 7.2 pour une immersion sonore complète. En tout, le cinéma comprend 512 places, dont une grande salle avec une capacité de 270 fauteuils.

Pour l'ouverture du cinéma le Multi Rex, 13 films sont à l'affiche, parmi lesquels le dernier blockbuster de James Cameron, Avatar 2, ou encore Le Petit Piaf de Gérard Jugnot et Tempête de Christian Duguay, avec Mélanie Laurent et Pio Marmaï.