Cyclisme. Bagnoles-de-l'Orne, capitale du cyclo-cross

C'est un événement hors-norme : douze mois de préparation, un mois sur le terrain, deux cents bénévoles, cent quatre-vingt mille euros de budget, cinq cents compétiteurs, quatre-vingts journalistes et dix mille spectateurs attendus.

Bagnoles, capitale du cyclo-cross

"On va prendre la lumière", souligne le maire Olivier Petitjean, alors que l'épreuve aura droit à trois heures de direct sur les télévisions. "C'est dix mille nuitées mais c'est aussi un focus sur Bagnoles comme destination sportive", renchérit Didier Simon, directeur de la station touristique qui offre vingt-deux circuits de VTT, cinquante de cyclotourisme et bientôt douze de gravel (route et tout-terrain).

À Bagnoles, tout le monde se souvient du championnat de France de 1989. C'est ce qui a donné l'envie à Julien Lambert de récidiver cette organisation titanesque : "C'est une sacrée histoire, on fait ça pour le public, mais aussi pour que les coureurs fassent de magnifiques courses. Ce sera un super plateau, encore meilleur que lors des épreuves de Coupe de France disputées en 2016, 2019 et 2121 à Bagnoles." Les cinq cents participants sont issus de sélections régionales, mais aussi de teams régionaux ou UCI. Ce championnat sera disputé dans le cadre très télévisuel du parc arboré du château de Bagnoles. "Le circuit mesure 2,700 km, précise l'ex-champion Julien Roussel, qui est responsable du tracé. Le départ se fera devant le château avec d'abord une descente jusqu'en bas du parc, puis la remontée vers le château avec des marches puis un escargot en montée, une descente vers la zone d'assistance technique, puis une difficile remontée et enfin une longue ligne droite jusqu'à l'arrivée."

Une discipline très en vogue

Les stars du Tour de France Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel, Julian Alaphilippe, viennent du cyclo-cross. "C'est une discipline tendance", confirme Daniel Mangeas, qui commentera l'épreuve. "C'est dans la boue, amusant pour un jeune, mais ce sont aussi des échanges d'expérience, c'est une discipline qui attire", souligne Julien Lambert. Pas moins de dix maillots tricolores seront attribués lors des deux jours de compétition. "Ça va être une grande fête", selon Bernard Sineux, président du Comité de Normandie de cyclisme.

Accès au circuit : 10 €. Stationnement : office de tourisme et camping de Bagnoles. Horaires des courses sur ffc.fr.