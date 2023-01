Bonne table dans l'Orne. La Parenthèse, plein les yeux, plein les papilles

L'ambiance qui règne dans La Parenthèse me fait penser à un lieu parisien, avec un côté rétro et bohème. Un style épuré mais sans prétention. Myriam Rabache, qui assure le service et l'encaissement, m'installe sur la partie de la salle en estrade. Aux fourneaux, Jean-Noël Rabache, à la tête du restaurant depuis 2013, accepte de me faire une assiette végétarienne "même si ça ne représente pas ce qu'il fait".

Qualité bistronomique

En entrée, j'opte pour la quenelle de roquefort, son velouté rose de betterave et son croûton. Un délice. Le plat n'est pas seulement beau, il est bon, frais et sain. Il allie gourmandise et légèreté. Je garde en tête cette couleur rose bonbon et le goût un poil sucré de la betterave très bien équilibré avec les juliennes et le fromage. J'étais un peu inquiète pour l'assiette principale. Je m'attendais à recevoir une simple poêlée. C'était méconnaître le chef et sa passion pour le dressage, qu'il tient de son expérience dans un établissement gastronomique, même s'il est seul en cuisine. "C'est l'esprit bistronomique de la maison de proposer des produits frais et travaillés à des prix raisonnables", déclare Jean-Noël Rabache. Encore une fois, je suis époustouflée par les couleurs de l'assiette. Cette fois, c'est l'orange qui me saute aux yeux. Un lit de purée de carottes avec, au centre, plusieurs étages de pomme de terre, de riz et de lentilles corail. Le tout recouvert de bâtonnets de légumes croquants. Même le goût du céleri, qui parfois prend le dessus, est parfaitement équilibré avec le reste.

L'assiette de légumes de la carte.

Pour le dessert, je me suis fait plaisir avec un café gourmand : l'idéal pour goûter à l'ensemble des desserts concoctés par le chef. Mini brownie, riz au lait, fromage blanc coulis de framboise. Juste ce qu'il fallait pour finir le repas en beauté. Cerise sur le gâteau, mon repas, comprenant entrée, plat, dessert et boisson, me revient à 23 €.

Pratique. La Parenthèse, 3 rue de Domfront, à Flers. Fermé le dimanche, le lundi et le mardi. 02 50 45 91 20.