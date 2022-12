Football. Coupe de France : le match Caen-Vire déplacé au stade d'Ornano

C'est désormais officiel. Le 8e tour de Coupe de France qui oppose Vire (N3) et le Stade Malherbe Caen (Ligue 2) aura lieu mercredi 21 décembre à 20 heures. Autre rebondissement dans cet épisode chaotique : la rencontre aura finalement lieu au stade Michel d'Ornano, et non au stade Pierre Compte de Vire comme initialement prévu.

Billets supplémentaires

Pour rappel, cette rencontre avait été reportée à deux reprises en un mois, la première pour une tribune non-homologuée et la deuxième à cause de la météo capricieuse.

Que les spectateurs soient rassurés. Tous ceux qui avaient déjà un billet pourront assister au match à Caen. Pour les autres, des places supplémentaires pour la tribune Borelli seront mises en vente à la boutique du SM Caen mercredi 21 décembre, de 13 h 30 à 16 h et au guichet juste avant le rencontre entre 16 h et 20 h. Prix de la place : 10 €.