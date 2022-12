Rouen. Emmanuelle Leclerc raconte des histoires pour petits et grands en calèche

Passionnée par les histoires et la lecture, Emmanuelle Leclerc, 52 ans, a quitté son poste il y a trois mois pour devenir conteuse. Pendant vingt ans, elle a travaillé à la bibliothèque de Notre-Dame-de-Bondeville. Grâce à son emploi à mi-temps, elle a créé il y a 13 ans sa propre entreprise : Les Causeries de Marmantine. "J'animais des activités pour les tout-petits dans une marmothèque." En cherchant un nom à son activité, "marmothèque est devenu Marmantine. Et le mot causeries fait référence au fait je suis une grande bavarde", raconte la Bondevillaise.

Un projet pour exprimer sa créativité

"Il y a 13 ans, j'ai eu envie de créer des choses à mon image pour exprimer ma créativité. J'ai travaillé avec des crèches, et plus précisément avec la petite enfance." Sa double casquette de bibliothécaire et de conteuse lui a permis "de faire des rencontres, comme celle d'Astrid Touchard, une accordéoniste avec qui on a créé des spectacles pour adultes, ou encore la danseuse Laure-Hélène Adam-Baltus". Toutes les trois, elles réalisent des spectacles, ensemble et séparément. "Lors de la Fête du fleuve j'ai rencontré Fantine Costil qui fait partie de l'association Cheval en Seine." Elle racontait des histoires dans sa calèche. "Comme ça a bien matché, on a voulu créer quelque chose pour Noël." Les deux femmes, associées, animent désormais une activité unique au cœur de Rouen Givrée : des balades contées en calèche.

Rouen Givrée, c'est l'événement phare des fêtes de fin d'année qui réunit marchés, spectacles et animations pour Noël. "De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 16 heures, avec Fantine, nous accueillons 12 personnes pour notre balade contée. Les réservations se font sur place à Rouen Givrée, devant le Musée des Beaux-Arts", précise Emmanuelle Leclerc. La calèche est tirée par Gamin et Gibus, les deux chevaux de Fantine Costil. Pendant une vingtaine de minutes, la conteuse met à l'honneur des histoires féeriques liées à Noël. "C'est fabuleux pour les petits comme pour les grands." Pour ce faire, "je m'inspire de contes traditionnels issus de l'oralité. Ce n'est jamais la même parce que d'un public à un autre, je raconte l'histoire de façon différente, en y mélangeant des instruments". Pour elle, "l'idée, c'est de faire vivre des contes qui traversent les générations". Le but d'Emmanuelle Leclerc est simple : "Faire rêver et réveiller l'étincelle chez les enfants et les adultes car ils oublient parfois qu'ils savent rêver." Au sein des Causeries de Marmantine, "je crée tous mes décors moi-même et j'anime aussi des ateliers créatifs au Pavillon des transitions à Rouen".