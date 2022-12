Orne. Argentan-Intercom devient Terres d'Argentan

L'annonce en a été faite lundi 19 décembre au matin : l'intercommunalité d'Argentan, qui regroupe dix-neuf communes et trente-quatre mille habitants, va changer de nom au 1er janvier 2023.

Argentan-Intercom devient donc Terres d'Argentan, pour "définir au plus juste le territoire pour ses habitants, mais aussi pour les investisseurs, les touristes, les nouveaux résidents", explique l'agence qui a été chargée de définir un nouveau nom.

Le nouveau logo de Terres d'Argentan.

Après le vote d'un panel de quelque cent trente personnes, le nouveau logo sera un "A" stylisé, décliné en une palette de couleurs.

Coût global de l'opération : trente-six mille euros. "Il fallait construire une nouvelle histoire pour notre territoire et ses quarante-neuf communes. Désormais, il nous faut démontrer une volonté de rayonner au sein de la Normandie et bien au-delà", explique Frédéric Léveillé, président de l'intercommunalité qui ajoute : "C'est un encouragement à être fier d'être ce que nous sommes, pour cultiver notre singularité, vanter nos savoir-faire et notre art de vivre, mettre en avant notre capacité à innover, à accueillir, à rayonner et à rassembler."