Seine-Maritime. De soudaines pluies verglaçantes entraînent de nombreux accidents

Le phénomène a été soudain, dimanche 18 décembre dans l'après-midi. Avec les températures très basses, des pluies verglaçantes se sont abattues sur le Département avec des phénomènes dangereux localement. Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus à 17 reprises pour des accidents liés au verglas, sur l'A13, l'A28 ou l'A29.

Un bus renverse un piéton à Rouen

Les plus importants de ces accidents ont concerné huit voitures sur l'A13 et même 12 voitures sur l'A29, indiquent les pompiers, qui précisent que le bilan humain est très faible. Les accidents ont eu lieu à faible vitesse et n'ont fait que huit blessés légers.

À Rouen, un bus du réseau Astuce a perdu le contrôle et a renversé un piéton à faible allure. Là encore, la femme de 50 ans n'a été que légèrement blessée et transportée à l'hôpital avec une plaie à la tête.