Le Havre. Guirlandes de Noël, maquillage… : des produits non conformes saisis

À quelques jours de Noël, le ministère de l'Économie et des Finances, dont dépend la douane française, a rendu public vendredi 16 décembre l'interception de dizaines de milliers de produits d'importation, en provenance de Chine, jugés non conformes voire dangereux.

Des guirlandes dangereuses

Au Havre, ce sont 8 900 guirlandes lumineuses qui ont été saisies par les douaniers, fin octobre. Des produits comportant "de graves défauts de construction", avec notamment une longueur et une qualité de câbles "ne correspondant pas au standard d'utilisation en extérieur", des défauts d'étanchéité ou encore des "conducteurs ne permettant pas le transport électrique de plus de 2A". Les marchandises ont été saisies et détruites.

Des palettes de maquillage sans marquage règlementaire ont été saisies par les douaniers du Havre cet automne. - Douane France

Quelques semaines plus tard, les douaniers havrais ont saisi 25 000 palettes de maquillages pour les yeux, qui ne comportaient pas les marquages obligatoires relatifs aux produits cosmétiques. Dans l'attente de sa mise en conformité, la marchandise a été bloquée.