Restaurant. Le P'tit B, pour découvrir et se faire plaisir

C'est bientôt Noël, il est temps aussi pour nous de nous faire plaisir. Direction Le P'tit B à Caen et son menu à 39 €, qui sera disponible à la vente à emporter les 24, 25 et 31 décembre. Avant même de décortiquer la carte, l'équipe nous offre une verrine composée de rillettes de lieu et d'une mousse d'agrumes. Un délice, c'est de bon augure pour la suite. "Notre cuisine est de maison, fraîche, simple, mais revisitée avec les standards actuels", indique Guillaume Hélène, gérant de l'établissement possédant un étage.

"Une cuisine recherchée"

J'opte en entrée pour un saumon gravlax fumé au bois de hêtre, accompagné de betteraves en vinaigrette d'agrumes, d'un crémeux parfumé au poivre de Pondichéry et de crackers de tapioca. Je découvre des saveurs inconnues, comme celles du tapioca ou du poivre de Pondichéry. "Notre chef est très porté sur les poivres et les épices du monde entier", précise le patron. À en lire la carte, on le ressent. Vincent Vidal est arrivé derrière les fourneaux en juillet dernier. Il a permis "d'affiner" la cuisine proposée, et de faire en sorte qu'elle soit "plus recherchée". Après le poisson je choisis de la viande en guise de plat principal. Me voilà avec un filet de bœuf en croûte d'herbes et d'ail, polenta à la noisette, butternut et champignons, jus corsé perlé à l'huile de noisette. La viande est d'une tendresse folle, et si les proportions dans l'assiette m'inquiétaient, j'en suis à me demander s'il me reste vraiment de la place pour le dessert. Je ne vais quand même pas me priver et ne fais qu'une bouchée de mon dessert chocolat Valrhona 65 % parfumé à la cardamome noire, feuille de cacao et chocolat blanc, crème de châtaignes. Adepte de chocolat, je n'ai pas souvent mangé un dessert aussi bon. Si comme moi vous désirez essayer ce menu pour les fêtes, disponible en version végétarienne, passez commande en téléphonant au P'tit B !

Le P'tit B, 15 rue du Vaugueux à Caen. 02 31 93 50 76. Ouvert du jeudi au lundi.