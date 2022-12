Le Havre. Un homme retranché dans un foyer menace d'en finir, le raid mobilisé

Un homme de 28 ans originaire du Tadjikistan s'est retranché dans le foyer Adoma du Havre, jeudi 15 décembre dans l'après-midi. Armé d'un couteau, il a menacé de se trancher la gorge et s'est taillé le poignet, indique une source policière. L'homme se serait tout récemment vu refuser une demande d'asile politique en France et a exigé la présence d'un interprète et d'un journaliste.

L'homme se rend finalement sans violence

Le foyer a été évacué et d'importants moyens policiers ont été déployés sur place en début d'après-midi, avec la brigade de sûreté de terrain, la compagnie d'intervention et la brigade anticriminalité.

Le Raid s'est aussi rendu sur place. Son négociateur a finalement pu convaincre l'homme de baisser son couteau et de se rendre sans violence, vers 19h15. Il a été placé en garde à vue.