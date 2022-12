Rouen. Carton plein pour les établissements de restauration rapide pour la Coupe du Monde

Quoi de mieux que de commander à manger pour regarder un match de foot ? Mercredi 14 décembre pour la demi-finale de la Coupe du Monde opposant la France au Maroc, les établissements de restauration rapide à Rouen ont été très sollicités. Que ce soit sur les plateformes de livraison ou à emporter, les équipes en cuisine étaient débordées. C'est le cas par exemple au restaurant Poké time situé au 88 rue Cauchoise. "Ça n'arrêtait pas, que ce soit sur Uber eats ou Deliveroo. En général avec un match de foot, on a pas mal de demande mais avec ce match si spécial, il y avait beaucoup de gens chez eux", témoigne Abdel Melik Mahjoub, salarié de l'établissement.

Pizzas et burgers, les stars des matchs de foot

"Notre chiffre d'affaires a augmenté de 30 à 40 % depuis le début de la Coupe du monde. On a eu énormément de commandes à emporter et aussi sur les plateformes de livraison", commente Roberto Castello, gérant de la pizzeria Aqua & farine située au 4 bis place de la Pucelle à Rouen. La pizzeria Lolo et Zaza a aussi fait fureur pour le match France Maroc. "On a eu énormément de commandes avant le match, pendant la mi-temps et après." Les burgers et Fish & chips du restaurant Poppy's installé au 21 rue Cauchoise ont également eu la cote. "Le pic des commandes était entre 20 h 30 et 21 heures et au moment de la mi-temps. On a eu beaucoup plus de livraisons que de commandes à emporter. Mais comme on a une bonne équipe, on a su tenir la cadence", affirme Quentin Gildas, responsable de Poppy's. Et pour la finale France-Argentine dimanche 18 décembre à 16 heures, la pizzeria Lolo et Zaza compte même ouvrir ses portes exceptionnellement, après son franc succès du mercredi 14 décembre.