Noël. La "Route des crèches" dans dix-neuf communes de l'Orne

En 2016, elles n'étaient que sept, elles sont désormais dix-neuf : l'inauguration samedi 18 décembre de la sixième édition de la "Route des crèches" aura lieu dans les églises autour de Putanges, avec notamment un concert du groupe Gospel for Ever à 14 h 45 en l'église St-Ouen de Pont-Ecrépin.

Isabelle Moiteaux est à l'origine de cette "Route des crèches". - Eric Mas

Dans l'église de Neuvy-au-Houlme, vous verrez par exemple une quinzaine de santons de Provence, une bergerie avec les Rois mages. C'est dans cette commune il y a six ans, que le maire, Isabelle Moiteaux, avait lancé cette initiative : "Lorsque je suis devenue maire, les habitants m'ont demandé de ressortir les santons, on a fait une crèche et dans les livres d'or des autres communes alentour je me suis aperçue que c'étaient les mêmes visiteurs. C'est ce qui m'a incité à contacter mes collègues maires des alentours pour créer cette Route des crèches."

Depuis, chaque année, des bénévoles s'affairent pour embellir ces crèches. Les églises où elles sont installées sont ouvertes aux visiteurs chaque jour de 10 heures à 18 heures, jusqu'au dimanche 8 janvier.