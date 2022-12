Mondial 2022. Les bars qui diffusent le match ce soir

Si Alençon, Argentan, Flers et L'Aigle, sont soumis à un arrêté préfectoral pour prévenir des éventuels troubles à l'ordre public jusqu'à jeudi 15 décembre, 6 h du matin, rien n'empêche la diffusion des matchs dans les bars.

Les bars qui diffusent

• À Alençon, de nombreux bars jouent le jeu et se préparent à recevoir leur clientèle pour un match qui s'annonce "historique". À la Dentelle, rue des Sieurs, les drapeaux de la France et du Maroc ont été installés et le bar a enregistré de nombreuses réservations. Au Be Bar, depuis samedi 10 décembre, les réservations ne sont plus possibles. 200 personnes ont déjà pris leur place. "Il y en a même qui seront en terrasse, révèle Vincent Danloux, gérant on ne refuse personne, mais il y aura beaucoup de gens debout." Les bars du Toucan, Le Totem, le 421 à Courteille ou encore du V and B à Condé-sur-Sarthe, devraient eux aussi diffuser le match.

Kadija et Didier Prudhomme, du bar La Dentelle Impossible de lire le son.

• Sur le territoire argentonnais, la liste des bars se réduit : "Peut-être dû aux dégradations subies lors de la précédente rencontre ?", s'interrogent des commerçants. Le bar du Garden est complet et ne prend plus personne. Le V and B et Le Bentley's Pub assurent la retransmission du match mais "les premiers arrivés seront les premiers servis".

• Dans le Bocage, à Flers, l'Automobile bar, le Bazsports et la Taverne diffusent le match. Dans le premier, la réservation est conseillée pour avoir une table.

• À L'Aigle, les brasseries O Château et Le Piazza Café proposent la retransmission du match.