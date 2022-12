Calvados. Pour Noël, elle décore les vitrines des commerçants

C'est un jour de grand froid que la peintre décoratrice Angèle Quesnot s'attaque à la vitrine de la pizzeria La Mama, à Saint-Aubin-sur-mer. Dehors, il neige, à l'intérieur, il ne fait pas plus chaud. L'artiste sort ses palettes de couleurs et dégaine ses pinceaux. "C'est la troisième vitrine que je fais ici sur la commune" précise-t-elle.

Taper dans l'œil des habitants

L'enfant du pays a déjà habillé la vitrine d'un bar-tabac et d'un primeur. Elle avait carte blanche pour faire la plus belle décoration de Noël. "Chez l'un, j'ai dessiné une grande guirlande végétale avec des nœuds rouges et des bonshommes de neige. Chez l'autre, j'ai fait de l'humour en habillant une aubergine avec une écharpe par exemple", sourit-elle.

À la pizzeria, elle répond à une commande du client. Il voulait à tout prix un Père Noël. "J'ai réalisé un traîneau avec deux rennes. Des pizzas s'envolent dans le ciel à la place des cadeaux". Comptez une journée de travail pour cette vitrine et un budget entre 150 et 300 €. Pour un rendu de qualité, Angèle a une technique bien particulière. "Je décore de l'intérieur pour que ça tienne plus longtemps. Il faut inverser le dessin pour qu'il soit à l'endroit vu de dehors, explique la spécialiste. On commence par les petits détails comme les yeux, la bouche puis les ombres, les lumières et ensuite, je mets une couche de blanc pour avoir un rendu plus opaque". Sur les carreaux, "on voit facilement les traces de pinceau" admet-elle. Angèle réalise le dessin avec un feutre puis applique chacune des couleurs à l'aide d'une peinture acrylique. Si parfois elle se sert d'un modèle - un croquis ou une peluche par exemple -, la trentenaire aime bien se laisser guider par son imagination. Peintre décoratrice passée par l'école des Beaux-Arts de Caen, elle a toujours aimé le dessin, si bien que de 6 à 18 ans, elle a pris des cours particuliers afin de se spécialiser dans la peinture à l'huile et la peinture au couteau, une sorte de spatule pouvant apporter du relief à ses créations. Douze ans plus tard, elle lance son activité sous le nom "Les pinceaux d'Angèle". En plus d'habiller des vitrines de commerçants pour les fêtes, elle réalise des fresques chez les particuliers mais fait aussi de la peinture en bâtiment. Le dernier chantier en date est celui de la concession Kia à Hérouville-Saint-Clair. Elle a repeint tous les murs. Quel que soit le tableau sur lequel elle joue, Angèle s'applique et ne laisse rien au hasard. Pour ses décorations de Noël, l'objectif est de "donner un peu de vie au village en attirant le regard des petits et des grands". Après tout, c'est ça la magie de Noël !