Météo. L'Orne placée en vigilance orange  neige et verglas

Des températures qui oscillent entre -3° et 1°C ce mardi 13 décembre dans l'Orne. Le département a été placé par Météo France en vigilance orange avec des risques de neige et de verglas. Écharpes, bonnet et gants sont de rigueur pour affronter ce froid : le ressenti est de -3°C.

De la neige ce mardi soir

Avec un thermomètre pouvant afficher jusqu'à -7°C durant la nuit de mardi à mercredi, l'Orne risque de voir quelques flocons tomber du ciel. Vigilance sur les routes, le verglas peut rendre la chaussée glissante. Pour connaître l'état des routes et le passage des saleuses, il est possible de se rendre sur Info route ou de télécharger l'application l'Orne dans ma poche.

Pour rappel, l'Orne dispose de 6 000 tonnes de sel en stock réparties dans les centres d'exploitation routiers.