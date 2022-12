Rouen. Avec Mon Héroïne, Noémie Lefort signe son premier long métrage 

Entre Rouen et New York. Mon Héroïne, premier long-métrage de Noémie Lefort raconte l'histoire d'une jeune femme qui grandit à Rouen, rêve d'être réalisatrice, et part sur un coup de tête à New York pour donner son scénario à Julia Roberts, son idole absolue. Cette jeune femme, interprétée par Chloé Jouannet, c'est en fait la réalisatrice, Noémie Lefort. Le personnage, Alex Trofel reprend d'ailleurs son deuxième prénom et est une anagramme de son nom. "Je suis cette jeune fille qui a rêvé d'être réalisatrice. Pour ma maman, ce n'était pas un projet, elle voulait que je sois plutôt pédiatre que troubadour !", raconte l'artiste avec son énergie communicative.

Après son BTS audiovisuel au lycée Corneille, elle réalise un court-métrage qui raconte déjà cette histoire. Et effectivement à l'époque, Noémie Lefort part à New York, sans aucun contact pour rencontrer la pretty woman. "Je suis partie avec juste le téléphone de la boîte de production de l'actrice. Une femme qui s'appelle Théa m'a permis d'aller dans la maison de production. J'ai pu donner mon court-métrage et ça a changé ma vie." La jeune femme de l'époque a croisé la star dans les couloirs. Juste le temps de dire "Hi" avant que les portes de l'ascenseur ne se referment. "Je voulais juste lui dire merci, elle m'a donné envie de faire du cinéma." Son premier souvenir sur grand écran ? "La Petite Sirène, déjà une rousse !", puis Pretty Woman et surtout Coup de foudre à Notting Hill. "Julia Roberts, c'est une des dernières grandes stars hollywoodienne. C'est mon rêve de tourner avec elle." La star fera-t-elle une apparition dans le film ? Réponse en salle, mercredi 14 décembre.

Un film "feel good"

Ce qui est sûr, c'est que la réalisatrice a voulu reproduire l'ambiance des comédies des années 90, 2000, qui l'a séduite. "Moi j'étais contente que le libraire finisse avec la star (comme dans Coup de foudre à Notting Hill, N.D.L.R.). Je voulais refaire vibrer les gens de la même façon." Mais, au lieu d'une histoire d'amour entre Hugh Grant et Julia Roberts, Mon Héroïne raconte surtout l'histoire d'une relation mère-fille qui devient universelle. "Je pense que les gens sont touchés par la véracité des sentiments sur ce moment délicat où l'enfant part de chez lui", raconte la réalisatrice à partir des premiers retours de sa tournée promotionnelle.

Dans le film, les Rouennais reconnaîtront la place de la Cathédrale, la rue Damiette ou l'Aître Saint-Maclou. La majeure partie est tournée à New York, au lendemain de l'ouverture des frontières d'après crise Covid. Un coup de chance pour sa réalisatrice et son premier film réjouissant, qui lui permet de réaliser son rêve d'enfant.