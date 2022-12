Rouen. Un après-midi avec le père Noël : les enfants émerveillés

"Maman, Maman ! Regarde : c'est le père Noël là-bas !", peut-on entendre dans les allées marchandes des Docks 76 ou à Saint-Sever, à Rouen. La silhouette du père Noël ne passe jamais inaperçue. Dès que les enfants l'aperçoivent, leurs yeux s'illuminent et ils n'hésitent pas à courir vers lui. Aux Docks 76, le père Noël s'appelle Gilles Belleteix. "Je suis très sollicité par les enfants, j'échange avec eux."

"Je lui ai demandé un réveil grenouille"

Au moment des fêtes, nombreux sont les Rouennais à venir faire leurs achats de Noël. C'est le cas de Sarah Bazille. "Au départ, nous ne savions pas que le père Noël était là. C'est en se baladant aux Docks 76 qu'on l'a aperçu." Accompagnée de son fils Jessy, 5 ans, la mère de famille n'a pas hésité à lui rendre visite au premier étage après la réaction de son enfant. "Regarde maman, c'est le père Noël !" Ensemble, ils se sont dirigés vers son trône illuminé pour le rencontrer. Mais en plein après-midi, ils ont dû attendre un peu et faire la queue car beaucoup d'enfants souhaitaient parler à la star du jour. Après quelques minutes, Jessy Bazille a enfin pu s'asseoir aux côtés du père Noël. "Au début, j'avais un peu peur mais je lui ai demandé une voiture télécommandée et un réveil grenouille", souffle-t-il. Et il espère les avoir sous le sapin le jour de Noël.

De la patience pour voir le père Noël

À quelques mètres du trône du père Noël, la file d'attente ne cesse de s'allonger. Dans celle-ci se trouvent Charlène Lochet et sa fille Célina, 6 ans et demi. "C'est la deuxième fois que je vois le père Noël, c'est super !", s'exclame la petite fille, les étoiles plein les yeux. Quand son tour est venu, Célina a pu faire une photo souvenir avec lui. "Moi, j'ai commandé une poupée et une voiture pour qu'elle puisse conduire", affirme-t-elle. "C'est une petite poupée, elle adore y jouer", explique sa maman.

"Je suis trop content de l'avoir vu !"

C'est la règle : si les enfants ne sont pas sages, le père Noël ne passera peut-être pas. Et les plus jeunes le savent déjà. Arthur Ridel, 6 ans, est venu avec sa maman Stéphanie pour rencontrer le père Noël. "Cette année, j'ai été sage alors j'espère avoir les cadeaux que j'ai commandés", lance timidement le jeune garçon. Ce qu'il souhaite, lui, "ce sont des Playmobil". Il s'est lui aussi installé aux côtés du père Noël. Pendant ce temps, sa maman en a profité pour faire des photos. "Je suis trop content de l'avoir vu en vrai ! En plus, il est très gentil", s'exclame, tout fier, Arthur Ridel.