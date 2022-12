Votre horoscope signe par signe du jeudi 15 décembre

Bélier

Il faut prendre soin de vos proches, déployer toute votre bonne volonté à leur égard, ainsi qu'à votre foyer.



Taureau

Si vos tâches sont trop prenantes, apprenez à rééquilibrer vos énergies. En répartissant 50/50, sur le privé et le professionnel, vous vous sentirez revivre.



Gémeaux

Ne refusez pas la discussion, si vous cédez aux réactions épidermiques vous allez fausser tous les échanges.



Cancer

C'est la journée idéale pour entreprendre un petit déplacement que vous remettez depuis trop longtemps.



Lion

Vous vous sentez fortuné dans le sens où vous pourriez transformer en or tout ce que vous touchez.



Vierge

Votre générosité est récompensée par de la reconnaissance et de l'estime. C'est un climat généreux et bienveillant, rempli de bonne humeur.



Balance

Si vous devez faire face à un changement rapide : évolution, nouveau marché, déménagement programmé, tentez une approche graduelle.



Scorpion

Après l'effort, le réconfort, telle pourrait être votre devise aujourd'hui. Savourez ce bien-être sans arrière-pensée parasite, vous l'avez bien mérité.



Sagittaire

La bonne humeur est au rendez-vous. Vous êtes enthousiaste, vous avez de nouveaux projets en tête et vous n'hésitez pas à en faire part à votre entourage.



Capricorne

Aujourd'hui vous êtes tonique et positif ! L'avenir vous appartient, l'amour vous tend ses bras rassurants et chauds ! Laissez-vous faire, laissez-vous envahir par de beaux et grands sentiments !



Verseau

C'est une belle journée où vous donnez très précisément aux autres ce qu'ils espèrent… ou ce qu'ils redoutent.



Poissons

Ne soyez pas buté… Prenez les bons conseils dans le bon sens. Tempérez votre coup de fourchette !