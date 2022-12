Calvados. 3 200 couvertures, couettes et autres plaids collectés pour l'Ukraine

En cette période de fête de fin d'année, la solidarité est bien présente. Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 décembre, une collecte était organisée par notamment, l'association Pompiers missions humanitaires basée à Ifs, pour récupérer des couvertures, plaids, ou chauffages à destination des Ukrainiens. Une centaine de bénévoles ont réceptionné, sur les cinq points de collecte à Caen, Ifs, Vire, Cambremer et Moyaux plus de 3 200 pièces.

Tous ces équipements partent dès mardi 13 décembre direction l'Ukraine.