[Actualisé] Orne. Immense incendie : trois blessés dont un grave

D'importants moyens de secours sont déployés depuis la mi-journée dimanche 11 décembre à Trun, dans l'Orne. Peu après 13 heures, un incendie s'est déclenché dans le garage d'une maison située 8 rue des Ponts Chalots. Le feu a détruit le garage d'une surface de 100 m2 avant de se propager à la maison puis à une entreprise agricole située juste à côté.

50 pompiers sur place

Le bâtiment, d'une surface de 2 000 m2 contient des engins agricoles. Le hangar a été totalement brûlé. La maison a été très endommagée par les flammes et l'eau qui a permis d'éteindre l'incendie. Un homme de 63 ans a été transporté en état grave à cause de l'inhalation des fumées à l'hôpital d'Argentan. Une femme de 50 ans et un sapeur-pompier de 21 ans ont été transportés, blessés légers à l'hôpital également.

Cinq salariés sont au chômage technique. Ce lundi 12 décembre au matin les pompiers étaient toujours sur place pour surveillance.