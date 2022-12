Eure. Le ministre Sébastien Lecornu quitte la présidence du Département

Personnalité politique. Après un peu plus d'un an à cumuler présidence du Département de l'Eure et poste au gouvernement, Sébastien Lecornu a annoncé sa démission, vendredi 9 décembre, lors de la session plénière du conseil départemental.