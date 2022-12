Bonne table à Caen. L'Acadiane tient désormais sa "vraie" table

Dans le plus grand des secrets, l'Acadiane a ouvert sa partie restaurant il y a plus d'un an, en novembre 2021. "Ce n'était pas souhaité au départ", précise Franck Senevat, gérant de l'établissement. Situé face à l'Université de Caen et plus précisément de la fac de psychologie, ce restaurant était connu notamment pour son bar à salades. La Table de l'Acadiane propose désormais des plats bistronomiques chaque midi, dans une ancienne maison d'habitation mitoyenne.

Des tarifs abordables

À la carte, ce n'est pas plus de trois viandes, trois poissons, deux salades et un choix de cinq galettes "bien gourmandes". À l'ardoise, les plats changent tous les jours, suivant le principe de la cuisine traditionnelle. J'ai une envie de poisson ce midi, aliment que je ne cuisine que très rarement à la maison. J'opte donc pour un dos de lieu noir accompagné d'une fondue de poireaux, de deux crevettes et d'un bol de riz noir. La présentation est belle, je me régale. Les poireaux en guise de légumes de saison sont succulents. J'aurais juste rajouté un peu de sauce pour le riz.

Dos de lieu noir et fondue de poireaux.

"Nos tartares de bœuf, de saumon et nos tatakis de thon plaisent bien aux clients", ajoute le chef. Je profite de ce déjeuner entre amis et de ce soleil qui tape à travers la baie vitrée. Le restaurant, accolé à sa partie restauration rapide, dispose d'un incroyable jardin à l'arrière, exposé sud. En dessert, le moelleux au chocolat me fait de l'œil. Sauf que, comme à l'accoutumée, l'appel du cœur m'oriente plutôt vers la crème brûlée maison, mon péché mignon. Je suis repue.

Ici, tout est fait maison, et ce avec des tarifs plus que corrects. Comptez 9,50 € le plat du jour, 15 € pour la formule entrée/plat/dessert. "On essaie de faire une présentation soignée, il faut que l'assiette donne envie quand ça arrive." Pari réussi ! Courant 2023, le restaurant prévoit de développer sa partie traiteur.

Pratique. La table de l'Acadiane, 20 Avenue d'Edimbourg à Caen. Ouvert le midi du lundi au vendredi. Tél. 02 31 85 47 83.