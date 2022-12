France-Monde. Prenez 59 jours de vacances en posant… 25 jours de congés

L'année 2023 débute mal. Le jour de l'An tombe un dimanche. C'est donc un jour férié… pour rien. Mais la suite devrait davantage vous plaire. Avec 25 jours de congés payés ou RTT, vous pourrez optimiser votre calendrier afin d'obtenir 59 jours de vacances ! Oui, les jours fériés sont particulièrement bien placés en 2023.

En avril, avec le lundi de Pâques, vous posez 4 jours pour obtenir 9 jours de vacances (week-end compris) : du samedi 8 au dimanche 16 avril.

En mai, 4 jours sont fériés : les lundis 1e r (fête du travail) et 8 (Fête de la victoire), le jeudi 18 (Ascension) et lundi 29 (Pentecôte). En posant 4 jours, du mardi 2 au 5 ou du mardi 9 au vendredi 12 ou du mardi 30 mai au vendredi 2 juin, vous aurez 9 jours de congés. En posant un jour de plus en mai, le vendredi 19, vous aurez au total 13 jours de vacances (9 jours pour la semaine de vacances, 4 jours pour le week-end prolongé).

En juillet, le vendredi 14 (Fête Nationale) est férié. Vous posez 4 jours, du lundi 10 au jeudi 13 et vous aurez au total 9 jours de vacances (du samedi 8 au dimanche 16 juillet).

En août, le mardi 15 (Assomption) est férié. Si vous posez, le lundi 14 et du mercredi 16 au 18, soit 4 jours au total, vous aurez 9 jours de vacances (du samedi 12 au dimanche 20 août).

En novembre, le mercredi 1er ( La Toussaint) et le samedi 11 (Armistice) sont fériés. Vous posez le lundi 30 et mardi 31 octobre, jeudi 2 et vendredi 3 novembre et c'est 9 jours de vacances qui s'offrent à vous (du samedi 28 octobre au dimanche 5 novembre).

En décembre, Noël tombe un lundi ! Si vous posez 4 jours du mardi 26 au vendredi 29 décembre, vous aurez 10 jours de vacances en comptant le 1er janvier qui tombe également un lundi !

C'est donc 25 jours de congés/RTT posés pour 59 jours de vacances ! Soyez vifs début 2023, les places vont s'arracher !