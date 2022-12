Seine-Maritime. La chanteuse Kelly ou moi en concert à Rouen et dans son agglomération

L'émission The Voice, un tremplin pour les artistes ? Il se pourrait bien que oui. L'artiste Kelly ou moi, de son vrai nom Kelly Grondin y a notamment participé en 2018. À cette occasion, l'artiste a débuté sa tournée de concert le 24 novembre dernier, le jour même de la sortie de son premier album du nom de Première Plume. Et c'est à Bordeaux qu'elle s'est d'abord rendue. Après Cambes, Agen puis Saint-Pierre-de-Manneville, c'est à Rouen qu'elle va se produire sur scène : vendredi 9 décembre à 20 h 30.

De la Nouvelle Star à The Voice

Après avoir vécu en Corse de 7 à 14 ans où elle chantait en Corse et participait à des concerts de comédies musicales, elle s'est installée à Bordeaux avec ses parents. Elle a ensuite rejoint le groupe de musique Early Mind où elle chantait de la pop rock et de la pop folk. En 2013, Kelly Grondin participe à l'émission La Nouvelle Star jusqu'aux quarts de finale. Elle y rencontre André Manoukian et Maurane avec qui elle a beaucoup appris. Sa passion pour la musique ne la quitte pas, elle commence à chanter dans des bars, des restaurants et des petites salles de spectacles. En 2018, elle participe à l'émission de TF1 The Voice. "J'ai été dans l'équipe de Pascal Obispo, je faisais partie des talents qu'il a repérés. J'ai beaucoup appris avec lui. On a travaillé ensemble sur la mise en scène, la tenue sur scène et sur comment bien poser sa voix."

Premier album, première tournée

Au bout d'un moment, son envie de se produire seule sur scène réapparait. "J'ai eu envie d'écrire des textes qui me correspondaient et qui me collaient à la peau et donc j'ai commencé à écrire en parallèle de The Voice en 2018", raconte-t-elle. C'est après un concert à Rouen au Balthazar Rooftop il y a quelques années qu'elle rencontre son manager actuel : Louis Lair. Ensemble, ils ont créé leur label : LKL musique. Et le 24 novembre dernier, Première Plume, son premier album est sorti. À cette occasion, elle a démarré sa tournée de concerts.

Plusieurs dates dans la région normande

À vos agendas ! Vendredi 9 décembre, elle se produira à 20 h 30 au Best Western Plus Hôtel Littéraire Gustave Flaubert. Elle se rendra également le lendemain, samedi 10 décembre au manoir de Porte Joie dans l'Eure à 20 h 30, puis à Lisieux le jeudi 15 décembre à l'Espace Mosaïc à 20 h 30. Elle terminera sa tournée vendredi 16 décembre à Saint-Léger-du-Bourg-Denis à l'Espace Yannick Boitrelle à 20 heures. À noter que les concerts sont gratuits mais qu'il faut tout de même réserver sa place.