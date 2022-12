Caen. Le millénaire en 2025 : une année de festivités

La première trace écrite de Caen date de l'an 1025. En 2025, la ville fêtera donc son millénaire, et elle voit les choses en grand. En n'insistant pas sur la nostalgie non, mais en se projetant vers l'avenir. "Un véritable défi", pour le maire Joël Bruneau, qui souhaite "réaliser une grande fête populaire", tout en faisant en sorte que "la ville se montre à l'extérieur". Si les festivités du millénaire dureront toute l'année, quelque temps forts sont déjà établis.

Découvrir l'histoire de la ville

Pour démarrer la célébration, rien de mieux que de se replonger dans le passé. L'histoire de la ville sera mise en valeur lors d'une exposition immersive, et numérique donc. "L'idée est aussi d'avoir ce lieu d'immersion qui dure, et qui pourra ensuite resservir pour d'autres expositions", explique Gabin Maugard, plus jeune conseiller municipal de Caen et chargé d'organiser ce millénaire.

Un grand opéra urbain populaire sera également organisé durant un week-end clé, qui "devra marquer les esprits". De nombreux acteurs seront sollicités pour animer les rues de la ville, et notamment les enfants. Enfin, tous les événements qui animent déjà annuellement la vie caennaise auront encore lieu, mais en essayant cette fois-ci d'avoir une dimension différente avec ce millénaire.

Une ville embellie

La ville va aussi se transformer physiquement, pour assurer son passage dans son second millénaire. L'enceinte du château, déjà, va connaître des modifications. Un nouvel immeuble haut d'environ 70 mètres devrait être érigé à proximité de la gare, sur l'îlot Rosa Parks. Son dix-huitième et dernier étage offrira un point de vue sans pareil à travers une salle panoramique.

Enfin, la ville souhaite se doter d'une "œuvre totem iconique", présente sur l'espace public. Un sculpteur sera bientôt choisi pour la réaliser. Gabin Maugard évoque sa volonté de prendre en compte l'axe maritime de la ville, parfois un peu laissé-pour-compte.

Beaucoup de projets à définir encore

Afin d'animer la ville durant toute l'année, de nombreux projets seront portés par différents acteurs locaux, et il existe une véritable volonté de "croiser les arts et les sciences", pour le conseiller municipal, qui veut faire de Caen une ville avant-gardiste dans le genre. Les célébrités du coin, passées ou présentes, seront également sollicitées, puisque "tout est bon pour faire parler de nous", sourit Gabin Maugard. Le budget alloué à l'événement oscillera entre 10 et 15 millions d'euros.

Le jeudi 15 décembre, un Groupement d'intérêt public sera constitué pour faire de ce millénaire un tournant majeur dans le futur de Caen, car comme ont coutume de dire les élus, ce sont "mille ans qui nous donnent de l'avenir".