Caen. Il boit un litre de rhum et frappe sa compagne handicapée

Un homme âgé de 52 ans comparaissait à Caen le jeudi 8 décembre, pour des violences sur sa compagne handicapée et en fauteuil roulant. Il n'était pas présent à la barre. La victime non plus, n'ayant pas pu se déplacer, mais elle était représentée par son conseil.

Les faits jugés concernent des violences portées envers la femme le 14 août dernier. Celle-ci appelle la police en fin de soirée, car elle vient de recevoir des coups de poing dans le thorax, les côtes et le visage. Lorsque les forces de l'ordre arrivent, elle est seule et présente plusieurs blessures.

"Je vais te péter les dents"

Elle raconte qu'elle dormait et a été réveillée par du bruit que faisaient ses voisins. Elle s'est assise sur le canapé et c'est alors que le prévenu, fortement alcoolisé, l'a frappée à plusieurs endroits en lui disant "je vais te péter les dents". Pendant cette soirée, il avait bu plus d'un litre de rhum.

Elle héberge le quinquagénaire depuis un an, et dit de lui qu'il est sans ressources et vit à ses crochets. Mais à la suite de ses violences répétées, elle lui avait demandé de partir.

Il admet quelques coups

Lors de son interpellation, le prévenu nie d'abord les faits et ajoute que la femme était dans son lit, qu'elle est tombée et qu'il l'a relevée. Elle l'aurait alors frappé et, lui, l'aurait giflée pour se défendre. Il finira par admettre "quelques coups" mais pas sur les côtes et "un étranglement".

L'homme reconnaît qu'il a un grave problème d'alcool. Sous contrôle judiciaire depuis le 15 août 2022, il a interdiction d'entrer en contact avec la victime et doit se soumettre à un contrôle d'alcool. L'avocate de la partie civile plaide deux circonstances aggravantes, car sa cliente est handicapée (reconnue à 80 %) et l'accusé est alcoolique. La victime est très choquée depuis les faits et doit prendre des antidépresseurs.

La procureure pointe la désinvolture du prévenu qui est absent à l'audience et reconnaît les circonstances aggravantes. Après délibéré, Frédéric Broussaud est condamné à 10 mois de prison ferme et inéligibilité de 3 ans.