Orne. Exposition au radon : votre logement est-il concerné ?

Inodore et incolore, le radon est un gaz radioactif émis par certains types de roches (granitiques et sédimentaires) dans le sol. Le territoire de l'ouest de la France, l'Orne en particulier, possède un sol au potentiel élevé d'exposition. Le radon ne présente pas de risque pour la santé à condition de ne pas être exposé de manière importante et sur une longue durée à ses radiations. Comment savoir si votre habitation est exposée ? C'est la question à laquelle vont répondre l'Agence régionale de santé, la préfecture de la Région Normandie, le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) des Collines normandes, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA). Ces acteurs, en partenariat avec Flers Agglo, organisent une réunion d'information jeudi 8 décembre à 18h30, à l'espace culturel du Houlme de Briouze. Cette rencontre se déroule dans le cadre du plan régional Santé Environnement. Une première réunion avait déjà eu lieu l'an dernier, à Athis-Val-de-Rouvre.

Des kits de mesure distribués

Lors de ce temps d'information, les participants vont pouvoir se renseigner sur le radon et ses risques sur la santé et 150 kits de mesure vont être distribués. Selon le CPIE, qui a déjà participé à l'opération l'année dernière, peu d'habitations sont concernées par une exposition élevée. Le manque de ventilation est un facteur important de la concentration du radon. Après deux mois de mesure, les données seront analysées au laboratoire du CEREMA. Si les mesures indiquent une forte exposition, plusieurs conseils seront donnés (ventilation ou travaux, selon l'intensité).

Ecoutez ici : Valérie Daumail, directrice adjointe du CPIE Impossible de lire le son.

En France, on estime à 3 000 le nombre de personnes touchées par un cancer des poumons dû à une forte exposition au radon. La campagne d'information sera renouvelée l'année prochaine, dans une autre commune de l'Orne. Pour découvrir si votre commune est concernée par un niveau 3, à savoir un potentiel d'exposition significatif, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a établi une carte interactive.