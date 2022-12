Barenton. Un médecin généraliste s'installe dans la commune

Un médecin généraliste à Barenton. Dans la commune de 1 200 habitants, la municipalité en cherchait un depuis un an, comme de nombreuses communes manchoises. Celle-ci est arrivée en septembre, pour le plus grand soulagement des habitants. Julie Couture, 41 ans, ne connaissait pourtant absolument pas la Manche. "On est passés pour aller en Bretagne et puis, le Mont-Saint-Michel, qui ne connaît pas ?", sourit-elle.

Ce qui l'a séduit

Pourtant, c'est à Barenton que Julie Couture a choisi de s'installer, elle qui arrive des Hauts-de-France. "Je ne sais faire rien d'autre que de la médecine, donc il fallait bien que je trouve un endroit pour travailler", explique-t-elle. Elle poursuit : "On cherchait un endroit où s'installer à la campagne, mais pas loin d'un lycée. Et je ne voulais pas habiter dans la ville où je travaille. Donc en gros, Barenton, ça tombait bien. Tout était aligné pour ce qu'on cherchait." Les services de la Ville et de l'intercommunalité, les clubs de sport sont aussi importants pour elle et sa famille. Elle note aussi le dynamisme autour de la maison médicale, à Barenton, mais aussi sur le secteur plus large du Mortainais.

Julie Couture et la dynamique santé du Mortainais Impossible de lire le son.

Comment le maire a-t-il réussi à attirer un médecin quand d'autres communes n'y arrivent pas ? Stéphane Lelièvre, le maire de Barenton, explique son secret.

Stéphane Lelièvre, maire de Barenton Impossible de lire le son.

Pour lui, c'est aussi important d'avoir un bon contact entre élu et praticien. C'est ce qu'il s'est passé. "On a pu apprendre à se connaître, se rencontrer et se rendre compte aussi qu'on avait les mêmes envies, les mêmes besoins. Et je l'ai rassurée aussi sur la population, sur le volume de travail. Le contact a beaucoup aidé", assure l'élu.