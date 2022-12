Près du Havre. Il va lancer un complexe de foot indoor connecté

D'aussi loin qu'il se souvienne, Mamadou Wadou a toujours aimé le foot. Il en a même fait son activité, en devenant éducateur sportif au club de Frileuse, au Havre. Et forcément, quand cet habitant du quartier de Caucriauville se lance dans l'entrepreneuriat, c'est le ballon rond qui domine. Au printemps prochain, il prévoit d'ouvrir, à Gonfreville-l'Orcher, le complexe IFC, pour Indoor Football Connecté. "Il comprendra deux terrains de foot à cinq, un terrain de 2 contre 2, un terrain de teqball (mélange de foot et de tennis de table) et un terrain 360°, c'est-à-dire un terrain polyvalent avec des modules d'entraînement", détaille Mamadou Wadou.

Des stats comme les pros

La particularité de ce complexe ? Il sera connecté. "On va permettre aux utilisateurs de jouer avec un capteur qui se glisse dans la chaussette, qui récoltera des données sur le nombre de ballons touchés, le nombre de passes, de tirs, la vitesse à laquelle ils ont couru, etc.", précise le chef d'entreprise. Un dispositif semblable à ceux utilisés par les professionnels, à la télévision.

L'idée d'inclure des technologies sur le terrain lui est aussi venue grâce au cécifoot, une variante du football dédiée aux malvoyants, avec un ballon plus gros, qui émet des bips pour donner des repères aux joueurs. "J'ai découvert cette discipline quand j'étais éducateur. Je suis moi-même malvoyant. Étant enfant, je jouais au foot, mais j'ai dû arrêter plus tard, quand les entraînements se tenaient le soir, dans la nuit", raconte Mamadou Wadou. À 34 ans, il est en effet atteint d'une rétinopathie pigmentaire, une maladie dégénérescente qui a conduit l'entrepreneur à souhaiter un complexe de foot inclusif. "On pourra y pratiquer le cécifoot. J'ai aussi rencontré des mamans d'enfants autistes qui font du foot ou des associations de personnes en situation de handicap", poursuit le porteur de projet.

Faire du handicap une force

Son idée, il l'a concrétisée grâce à la formation Les Déterminés, qui favorise l'entrepreneuriat pour tous. "Je savais que j'étais créatif, mais cela m'a permis de me libérer, d'accepter davantage mon handicap. Il y a un ou deux ans, je n'en aurais jamais parlé, se remémore Mamadou Wadou. On entend beaucoup parler d'inclusion aujourd'hui, j'espère y participer à ma manière." Accompagné par deux autres entrepreneurs locaux, Yacine Diouf et Jonathan Damacène, le Havrais est sur le point de boucler son budget de 225 000 euros (hors travaux). Il pourra aussi compter sur une belle mise en lumière nationale grâce au concours Talents des Cités, qui valorise l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires, qu'il a remporté jeudi 24 novembre.

Mamadou Wadou a reçu le prix Talents des cités France Télévisions pour son projet de complexe de foot connecté et inclusif. - Karine Le Ouay