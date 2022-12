Caen. Enfants des cinés : un festival pour (re)nouer avec les salles obscures

Vivre un mois au rythme des enfants, c'est l'objectif que s'est fixé le cinéma Lux avec le festival Enfants des cinés, qui se tiendra du mercredi 7 décembre au lundi 2 janvier. Au programme : des reprises de films, des ciné-spectacles mais aussi des ateliers et des surprises.

"Noël avec les Frères Koala" pour ouvrir

Les portes du festival Enfants des cinés s'ouvriront pour les mini-cinéphiles, ce mercredi 7 décembre, à 15 h 30. À l'occasion du lancement, le ciné Lux diffuse Noël avec les Frères Koala, de Tobias Fouracre (46 minutes), suivi d'un atelier Noël (45 minutes) pour décorer un sapin et une carte de vœux.

Des films pour tous les âges

Pendant presque un mois, le Lux invite les plus petits à profiter d'une salle de cinéma, face à un grand écran et assis sur des sièges confortables. La diffusion des films se fait selon des minimums d'âge conseillé. À partir de trois, quatre ans, le ciné Lux propose Vive le vent d'hiver, Noël avec les frères Koalas ou encore Opération père Noël et à partir de quatre, cinq ans, Ernest et Célestine : le voyage en Charabie. Pour les enfants âgés de cinq à six ans, il sera possible de voir Le pharaon, le Sauvage et la princesse, ainsi que Samouraï Academy. Le Chat Potté 2 : la dernière quête et Enzo le Croco s'adressent à des enfants à partir de six, sept ans, Le jouet, à la tranche supérieure, et Comedy Queen aux enfants de neuf, dix ans.

Apprendre à fabriquer des instruments

Pour fêter la sortie d'Ernest et Célestine, le voyage en Charabie, le Lux organise un atelier musique pour apprendre à fabriquer des maracas, kazoos et autres instruments. Ce dernier aura lieu après la projection du film d'animation. Dans celui-ci, Ernest et Célestine retournent au pays d'Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour les deux héros, c'est impensable. Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours. Une avant-première est organisée dimanche 11 décembre, à 10 h 10, au Lux.

En attendant, une exposition

Pour patienter, ou simplement pour admirer, une exposition au sujet des chutes est au cœur du Lux, depuis dimanche 5 décembre et jusqu'au lundi 2 janvier. Cette dernière traite de : "trucs qui partent dans l'oubli ou ce travail qui ne se voit pas et qui est si important. Ces discussions entre deux portes, ce bout de bois qu'on garde, ce puzzle de trucs qui sont nos liens de journées".

Pratique. Festival Enfants des cinés, du mercredi 7 décembre au lundi 2 janvier. Atelier Noël, tarif : 7 €, réservations : charlotte@cinemalux.org. Tarif pour une place : entre 4,50 € et 7 €. Plus d'informations : cinemalux.org.