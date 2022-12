Calvados. Hérouville Futsal, étincelant leader de D2

Vous êtes la seule équipe invaincue en D2. Comment expliquez-vous ce niveau de performance ?

Nous travaillons beaucoup et nous l'associons à une très grande rigueur, aussi bien à l'entraînement qu'en dehors. Un nouveau projet a été lancé avec mon arrivée. Il y a eu aussi la venue de nouveaux joueurs, tout en nous reposant sur des cadres qui connaissent bien le club, comme Samir et Nabil Alla.

Vous avez la meilleure attaque et

la meilleure défense du championnat. Comment avez-vous trouvé

cet équilibre ?

Ça part d'une philosophie de jeu avec laquelle je suis venu. Celle de prendre le moins de buts possible tout en défendant assez haut pour pouvoir récupérer un maximum de ballons. Nous travaillons donc beaucoup l'aspect défensif, ainsi que la transition de la récupération de balle vers l'attaque. Je suis arrivé avec le système 4-0 qui nous réussit pour le moment.

L'objectif de la saison, c'est la remontée ?

Bien sûr que c'est l'objectif, même si en début de saison, on ne voulait pas l'ébruiter. Nous avons actuellement 9 points d'avance sur Lille qui a un match de retard, ils jouent après nous et ont la pression du résultat. Durant la phase retour, nous allons nous déplacer chez nos concurrents directs. Même si nous sommes champions d'automne, il y a encore beaucoup de travail.

Comment préparez-vous la suite ?

Il faut avoir les exigences du haut niveau, ce n'est pas un mois avant de monter que l'on se prépare physiquement, il faut le faire en amont. Tactiquement, je suis arrivé avec un nouveau système et de nouvelles idées. C'est en me projetant en D1 que je souhaite mettre ce projet de jeu en place. Pour le recrutement, on prospecte toujours, Hérouville est un club attractif, mais aujourd'hui, nous avançons avec l'effectif actuel car nous en sommes très contents.

Un nouveau gymnase sera inauguré en 2023, va-t-il vous permettre de

pérenniser le club ?

L'objectif est de l'inaugurer en D1. Ce terrain va nous permettre de répondre aux exigences de l'élite. L'école de foot y gagnera également beaucoup, nous allons pouvoir développer la formation avec plus de créneaux disponibles.