Bonne table près de Rouen. La table de Benoît, une adresse conviviale

C'est un restaurant chaleureux. Dès l'entrée, Benoît Gillot, qui est aux manettes, accueille les clients avec le sourire. L'établissement est situé au 24 rue Méridienne, à Sotteville-lès-Rouen. De nombreux habitués viennent y déjeuner. Une fois installé à table, il suffit de jeter un œil à l'ardoise affichée au mur. Ensuite, après avoir fait son choix, Benoît Gillot ou son équipe vient prendre les commandes.

Une cuisine généreuse et goûteuse

La table de Benoît peut accueillir 32 couverts. La salle, aux couleurs marron et gris est décorée de différents tableaux. Au menu, on retrouve de la carbonade flamande, du poulet ou du jarret de porc confit, le tout servi avec des légumes, des frites ou d'autres accompagnements au choix. Lors de ma venue, j'ai choisi le menu entrée, plat, dessert à 19 €. Pour commencer, j'ai opté pour une tarte poireau lard et saucisse de Morteau. J'ai poursuivi mon repas avec un filet de brochet et chorizo servi avec des frites.

Filet de brochet, chorizo et frites maison.

Pour finir sur une douceur sucrée, j'ai suivi les conseils du chef : j'ai commandé un nougat glacé accompagné d'un coulis de framboise, de chantilly mascarpone et de biscuit. Les quantités sont généreuses, et le prix très accessible. Pour Benoît Gillot, la cuisine c'est aussi une histoire qui remonte à l'enfance. Depuis l'âge de 9 ans, il cuisine avec sa mère. C'est alors que sa passion pour les bonnes choses commence. Avant d'ouvrir La table de Benoît en 2018, il a tenu les cuisines du restaurant Al Dente situé au 113 place Beauvoisine à Rouen de 2009 à 2017. Ici, "il n'y a pas une seule fois le même plat dans le même mois. Chaque lundi, je mets les menus de la semaine sur Facebook." Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est voir ses clients sourire lorsqu'ils dégustent ses plats. "C'est une ambiance bon enfant et conviviale. Je suis proche de mes clients. J'ai besoin de cette ambiance où les gens sont détendus. Et si je satisfais leurs papilles, je suis ravi."

Pratique. 24 rue Méridienne, Sotteville-lès-Rouen, 09 87 36 95 97, de 12h à 14h.