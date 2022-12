Douvres-la-Délivrande. Des gilets vibrants pour les sourds et malentendants au concert des Wampas

Qui a dit que les sourds ou malentendants ne pouvaient pas assister à un concert ? À Douvres-la-Délivrande, on tord le cou aux idées reçues. Ce vendredi 2 décembre, les Wampas seront au Cube, le Centre culturel Cœur de Nacre, à 20 h 30, et quinze gilets vibrants, ou subpacs, seront à disposition du public.

Ressentir le concert

"C'est un dispositif qu'on porte comme un sac à dos, explique Florence Droval, du Cube. Il est branché directement en régie et retransmet les vibrations produites par le concert. Essentiellement les basses, mais on ressent aussi le rythme par exemple." Si les quinze gilets ne sont pas tous utilisés par le public visé, les personnes entendant parfaitement pourront les essayer. Le Cube possède une véritable volonté de se montrer inclusif, en témoigne un spectacle traduit en langue des signes française l'an passé.

Florence Droval Impossible de lire le son.

Quelques personnes sourdes ou malentendantes ont déjà pris leur billet, "dont un petit garçon, qui vient avec ses deux parents entendants, et qui va connaître son premier concert", se réjouit Florence Droval. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas les Wampas, "c'est du punk rock, donc ça devrait envoyer, et le gilet va vibrer !", prévient-elle.

Pratique. Concert des Wampas, tout public, le vendredi 2 décembre à 20 h 30 au Cube, Douvres-la-Délivrande. Tarif unique de 25 €. Durée du concert 1 h 30.