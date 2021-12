Un petit havre de paix en plein coeur de Dieppe

A l’ombre de l’église Saint-Rémi, bercée du son de ses cloches ou de la musique des orgues, vous trouverez ce petit havre de paix, situé en plein cœur de Dieppe. Son nom ? La maison Calete, du nom du peuple venu du grand nord et qui, selon la légende, a peuplé ce lieu qui devait devenir la ville de Dieppe.



L’endroit est idéal pour profiter des charmes de la ville sans avoir à prendre votre voiture. Transformée en appartement dans les années 1970, l’ancienne petite épicerie s’est métamorphosée en loft urbain, grâce aux bons soins de ses propriétaires, Martine et Tan Do Phat Latour. Si d’extérieur la façade n’attire pas forcément le regard, il suffit d’en franchir le seuil pour tomber aussitôt sous son charme. En effet, les deux appartements d’origine qui s’étendaient sur deux étages, ont été fusionné et se rejoignent par le biais d’une immense verrière, que souligne une coursive. Vous êtes sous un ciel bleu tout en restant dans la maison. Les meubles contemporains se marient à des éléments plus classiques pour donner à ce petit coin très tendance une ambiance chaleureuse et cosy.



C’est un lieu où il fera bon se poser le soir, ou en journée, tout en admirant l’architecture de l’église toute proche, après avoir fait le tour de cette ville si plaisante qu’est Dieppe. Car de là, vous êtes à cinq minutes de la plage, mais aussi du casino, du centre ville. Le port de plaisance n’est pas bien loin non plus.



Pratique. La Maison Calete, 22, rue Saint Rémy, Dieppe. Maison de ville pour 4 personnes, à partir de 200 € le week-end deux nuits. Les hôtes, Tan et Martine Do Phat Latour, sont joignables au 02 35 84 58 98. Plus de renseignements sur www.citybreak-normandie-76.fr