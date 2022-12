Argentan. Lancement du chantier du plus grand stand de tir de tout l'ouest de la France

La première pierre du futur stand de tir d'Argentan est posée ce vendredi 2 décembre. Le site ornais sera le plus important de tout l'ouest de la France, sur six hectares, avec des équipements spécifiques pour accueillir les entraînements des forces de l'ordre. Mais surtout, il sera centre de préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024, alors que la France compte 240 000 licenciés. "Il pourra ensuite accueillir les plus grandes compétitions, souligne Dominique Filloneau, le président de la société de tir d'Argentan, notamment grâce à des cibles électroniques."

Vue d'ensemble du futur site dédié au tir.

Le chantier de ce stand de tir d'Argentan est prévu pour débuter dès le début 2023. Le nouvel équipement sportif devrait être inauguré début 2024.