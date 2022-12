Bonne table dans l'Orne. À l'Atelier du Biscuit, la gourmandise sans limite

Impossible de résister aux délices proposés à l'Atelier du Biscuit à Alençon. Avant même d'avoir mis un pied dans la boutique, l'odeur des pâtisseries au beurre me fait saliver. Pas le temps d'y aller la journée, mais heureusement pour moi, le midi, la Maison Sebyre reste ouverte pour une pause gourmande. Des plats de restauration rapide couronnés d'un dessert qui comble toutes les espérances. L'endroit idéal pour décompresser et se faire plaisir.

Le meilleur pour la fin

Avec ses décorations de Noël, l'atmosphère traditionnelle et familiale que dégage la boutique fait fondre mon cœur. Pour les plats, le choix est vite fait. Chaque jour, une viande et un poisson. Végétarienne, j'opte pour une quiche aux légumes accompagnée d'une salade. La quiche rappelle celle achetée en boulangerie. Rien d'étonnant, quand on sait que Karine Sebyre et son mari Arnaud étaient boulangers.

Si la restauration rapide était "une question de sécurité" à l'ouverture en 2020, aujourd'hui, à en voir la clientèle attablée le midi, le couple a réussi son pari. Un repas assez léger, sans compter le fameux gâteau et le thé gourmand de la maison. Le choix du dessert s'annonce rude. Je meurs d'envie de tester le gâteau aux spéculoos, mais je ne peux pas passer à côté d'une spécialité locale : le Beurré d'Alençon. Cette tarte au beurre fourrée au caramel ou à la framboise fait partie des spécialités toujours présentes en boutique. Car la Maison Sebyre mise sur l'innovation. Chaque jour, les gâteaux changent. Cachés en cuisine, les pâtissiers donnent libre cours à leur imagination. Finalement, j'opte pour "la Dinguerie". Une base de tartelette de Beurré d'Alençon surplombée par du caramel et du chocolat praliné… Je savoure cet instant de bonheur réconfortant.

Quiche aux légumes suivie de la "Dinguerie".

Gros point positif : l'Atelier du Biscuit travaille en circuit court dans l'Orne pour les matières premières. Pour le reste, "on se débrouille pour tout trouver en France".

Pratique. L'Atelier du Biscuit, 6 rue du Jeudi, à Alençon. Ouvert du mardi au samedi, de 8 h 30 à 18 h 30.