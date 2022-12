Place du commerce. Des nouveaux commerces à Caen et agglo

La Place du commerce vous apporte tous les détails et les adresses de ces nouvelles ouvertures du côté de Caen.

Barber shop, mode et salon de thé

"Je connais parfaitement l'enseigne Chez Max puisque j'ai été salariée pendant trois ans dans le salon de Mondeville", explique Louise Poulen, la manager du nouveau barber shop d'Épron. "Nous sommes quatre dans l'équipe, et tous polyvalents", ajoute-t-elle. Quant à C&M, la nouvelle boutique mode dédiée aux hommes, elle vient tout juste d'ouvrir rue Saint-Pierre à Caen. "L'enseigne propose une entrée de gamme dès 24 € et, en ces périodes de fêtes, il y a forcément une idée cadeau à offrir !", indique Anissa Amri, la responsable de la boutique. C&M est ouvert du mardi au samedi, de 10 à 13 heures et de 14 à 19 heures, ainsi que le dimanche pendant les fêtes. Enfin, pour le Temple du Geek, le nouveau salon de thé japonais installé 6 place Jean-Letellier, il s'agit d'une affaire de famille. "Ma fille et moi-même sommes passionnées par l'univers manga et le Japon", souligne Stéphanie Lechaffetois, la gérante.