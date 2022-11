Mondeville. La compagnie Max & Maurice vous présente son abécédaire

La compagnie Max & Maurice plante son chapiteau chauffé à Mondeville, du samedi 3 au 18 décembre. Durant dix représentations, la troupe va présenter son abécédaire "De A à Zèbre". Neuf artistes sauront émerveiller petits et grands au gré de pirouettes, de tours de magie, mais aussi de moments musicaux et poétiques.

Les 26 lettres de l'alphabet s'enchaînent, présentant "un abécédaire absurde, libertaire et joyeux", le tout durant 1 h 20 de représentation. Le spectacle proposé par la compagnie est évidemment à la portée des plus jeunes. À partir de 4 ans, recommandent les circassiens. Jusqu'à 12 ans, le tarif est de 8 euros, de 10 euros pour un tarif réduit, et comptez 12 euros pour le plein tarif. Un pack famille est également proposé.

Le chapiteau de la compagnie Max & Maurice est situé rue Maurice-Légal, juste derrière la Halle Michel d'Ornano. Vous pouvez d'ores et déjà consulter en détail les horaires du spectacle et réserver vos places sur le site www.maxetmaurice.com. La billetterie sur place est ouverte une heure avant le début du show.