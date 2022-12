Le Bouillon. Après Noël, donnez aux animaux vos sapins qui seront devenus inutiles

Opération renouvelée cette année. Le Parc animalier d'Ecouves, situé au Bouillon, à neuf kilomètres de Sées, donne une seconde vie aux sapins que vous aurez achetés pour les fêtes de fin d'année. Les possesseurs de bois résineux pourront les déposer, en pot ou découpés, jusqu'au 15 janvier. Cette action aura aussi pour avantage de décongestionner les déchetteries.

Multifonction

Les sapins, riches en nutriments, peuvent être utilisés comme de la nourriture pour certains animaux. Les chèvres, les moutons, ou encore les camélidés (alpaga, chameau, bison) en raffolent. "On cache de la viande dans le sapin et les ratons laveurs grimpent pour chercher leur récompense", raconte Vincent Chauvin, créateur du parc. Les sapins peuvent aussi être replantés. "La plupart de ceux qui ont été remis en terre sont repartis", assure le directeur de l'établissement zoologique. Lorsqu'il ne reste que les épines, le parc réalise une opération de broyage avant de les répartir au pied des plantations pour former un paillage.

(Trop) gros succès ?

Cette opération de collecte du parc animalier a déjà connu un franc succès les années précédentes. Même les communes, à l'image de Cerisé, d'Argentan ou d'Alençon ont joué le jeu. "On avait même eu un appel de la métropole de Rouen", se rappelle Vincent Chauvin. De quoi craindre de se retrouver débordé par tous ces sapins, mais c'est pour la bonne cause !