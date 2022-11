Près d'Yvetot. Deux blessés dont un grave après une collision entre deux voitures

L'accident a eu lieu rue Cauchy à Héricourt-En-Caux au nord d'Yvetot. Selon les pompiers de Seine-Maritime qui ont été appelés vers 14 h 40, deux voitures se sont percutées. Après le choc, un homme de 23 ans considéré comme blessé grave et une femme de 48 ans, plus légèrement blessée, ont dû être transportés au centre hospitalier de Fécamp. Tous les deux étaient coincés dans l'habitacle de leurs voitures. Les pompiers ont procédé à leur désincarcération et un balisage d'urgence a été installé pendant l'opération. En tout, 17 pompiers sont intervenus sur place ainsi que 6 engins.