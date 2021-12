L’aéroport de Rouen - Vallée de Seine revient sur terre

A Boos, le long de la nationale, l’aéroport Rouen - Vallée de Seine semble bien calme, presque endormi. Plus d’un an et demi après l’arrêt de l’unique ligne régulière qu’il n’y ait jamais eu, entre Rouen et Lyon, comment se porte-t-il ? A-t-il encore un avenir ?