Bonne table dans le Cotentin. Offrez-vous un moment de détente au Patio

"Nous travaillons des produits frais, locaux et de saison." Inscrit au guide Michelin, le restaurant gastronomique Le Patio, installé depuis dix ans rue Christine, près de la place de la Fontaine à Cherbourg, est géré par Gildas Gautier.

Un petit plaisir pour

les fêtes de fin d'année

Pour les fêtes, je me suis fait plaisir avec un plat à 29,80 € : le faux-filet Black Angus cuit à la poêle au beurre salé et fumé au thym, avec ses pommes dauphines panées au Panko (chapelure japonaise), jus réduit, mesclun de champignons persillés et mousseux d'oignon de Roscoff. Le Black Angus, habitué des bonnes tables pour sa finesse, est élevé en Écosse mais aussi aux États-Unis et en Alaska.

L'équipe du Patio nous accueille dans un lieu propre et moderne avec une cuisine ouverte - les convives, s'ils le souhaitent, peuvent suivre la préparation des plats - et un patio à l'extérieur pour les beaux jours. "Nous proposons une cuisine gastronomique, à l'ardoise, ce qui nous permet de renouveler régulièrement nos propositions et de travailler avec les produits frais du marché", indique Gildas Gautier. La salle du restaurant est agréable et décorée avec goût, le blanc et le gris dominent.

Gildas Gautier, gérant du Patio, entouré de toute son équipe.

Pour votre menu complet, le restaurant propose des entrées entre 12 et 14,80 €, comme des Saint-Jacques snackées, endives poêlées et déglacées au jus d'orange/gingembre. Parmi les autres plats, pour 28 €, le bar sauvage de ligne rôti au beurre, fenouil et champignons, ou une souris d'agneau confite, petits légumes glacés et jus réduit. Côté desserts, le chef vous propose à 8,50 € des profiteroles de chèvre frais et sa salade d'herbes aux framboises, ou son moelleux au chocolat cœur coulant framboise… Le restaurant propose aussi des formules midi (entrée-plat ou plat-dessert) du mercredi au vendredi (hors jours fériés) à 18,80 €.

Pratique. 5, rue Christine à Cherbourg. Ouvert le mardi, soir, et du mercredi au samedi, midi et soir. Tél. 02 33 52 49 10.