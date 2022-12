Le Havre. Étudiants internationaux, ils passent Noël loin de leur famille

Le Havre compte un peu plus de 13 000 étudiants, dont environ 20 % de jeunes internationaux. Ils sont nombreux à profiter des vacances de Noël pour retrouver leur pays d'origine.

"Le vin chaud, je suis fan !"

Ce n'est pas le cas d'Esha Modi, inscrite en bachelor économies et sociétés à Sciences Po. Cette étudiante originaire de Guwahati, dans le nord-est de l'Inde, s'apprête à passer Noël en France. "Le vol retour vers ma région d'origine prendrait vingt-quatre heures, et c'est très fatigant, explique-t-elle. Je préfère profiter d'être en Europe pour voir comment Noël est fêté ici." L'an passé, elle avait passé le réveillon avec quelques autres étudiants internationaux, au Havre. Cette année, Esha prévoit de voyager. "Je compte me rendre dans des villes où il y a des gros marchés de Noël, comme Strasbourg ou Paris", poursuit la jeune femme âgée de 20 ans, qui constate que les traditions occidentales s'exportent dans son pays, où 80 % de la population est hindouiste. "Tout le monde imite un peu la culture que l'on voit dans les films de Hollywood, les séries Netflix, etc. Depuis dix ou quinze ans, les écoles, les centres commerciaux et même certains habitants qui ne sont pas chrétiens installent des décorations et arbres de Noël."

Visiter les marchés de Noël

A contrario, Mamiratsoa Ratiaray, elle, vient de Madagascar, où la moitié de la population est chrétienne. "Le 24 décembre, au soir, on organise des concerts à l'église, par tranche d'âge : les petits enfants, les jeunes, les vieux, etc. C'est très festif", détaille cette étudiante en master marketing international à l'université du Havre. Impossible de s'offrir un aller-retour pour les fêtes à Antananarivo, la capitale de l'île africaine. Elle fêtera donc Noël à Angers, où elle rejoindra sa sœur, Ambinintsoa, également étudiante en France. "C'est un peu triste de ne pas pouvoir participer aux célébrations à Madagascar. La seule chose que je puisse faire, c'est d'envoyer quelque chose de France à mes proches", poursuit l'étudiante. Grâce à son job au centre commercial des Docks Vauban, Mamiratsoa peut envoyer quelques cadeaux à sa mère. "Je lui fais plaisir car elle a beaucoup fait pour moi", note l'étudiante, qui précise qu'un euro équivaut à 25 000 francs à Madagascar, où le salaire minimum est récemment passé à 59 € par mois. Elle enverra un colis à sa mère composé de chaussures et d'un sac, pour se faire belle le soir de Noël. Elle profite d'ici là des traditions françaises : "Le vin chaud, je suis fan !"

Seyf Derfoufi, lui, étudie en logistique et transport à l'IUT de Caucriauville. De confession musulmane, il ne célèbre pas Noël et ne rentrera donc pas au Maroc, son pays d'origine, pour ces vacances. Mais il comprend la tristesse que peuvent ressentir certains de ses camarades internationaux coincés au Havre. "Si c'était mon cas pour l'Aïd, ce serait très problématique, explique le jeune homme, dont les parents sont installés près de Rabat. Je suis seul ici toute l'année. Ce genre de réunion de famille a un gros impact le moral."