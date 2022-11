Seine-Maritime. Les particuliers ont rendu les armes dans le centre de tir de Maromme

Rendez vos armes. À l'occasion d'une opération nationale d'abandon d'armes trouvées ou héritées, plusieurs établissements accueillent les particuliers depuis le vendredi 25 novembre. En Seine-Maritime, il est possible de vous rendre au stand de tir de Rouxmesnil-Bouteilles, dans l'arrondissement de Dieppe, à celui d'Harfleur ou encore à Maromme. Si vous souhaitez déclarer vos armes ou vous en débarrasser, vous avez jusqu'au vendredi 2 décembre, de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures. Jacques Duhamel, particulier, est venu au centre de tir de Maromme dès le premier jour de l'opération. "Je souhaitais déposer des fusils et des cartouches. Je ne suis pas chasseur, ce sont des armes que j'ai héritées de mes beaux-parents et qui sont dans mon sous-sol depuis une dizaine d'années." Même chose pour Jean-Philippe Quint. "J'avais une arme qui venait de mon papa, alors je suis venu la déclarer pour me mettre en règle."

Pratique. Centre de tir sportif de Maromme : ZI La Maine, rue Denis-Papin.