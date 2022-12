Le Havre. Après 28 ans dans l'industrie, elle se lance dans les biographies

Catherine Le Gall a réalisé l'essentiel de sa carrière professionnelle chez Renault, dont 20 ans à Sandouville. À 50 ans, cette Bretonne d'origine a décidé de se reconvertir. "Je travaillais dans l'ingénierie. Mon métier me plaisait, mais cela faisait longtemps que je voulais faire autre chose. Et vu mon âge, il était temps !" L'opportunité est arrivée en 2021, quand son entreprise a proposé un plan de départ. Elle s'est portée volontaire.

Catherine Le Gall savait exactement ce qu'elle voulait faire : devenir biographe. Elle se forme pendant un an, à distance avec le CNED et à l'université Lyon 2, et crée sa microentreprise "J'écris avec vous". Ce n'est pas la vie des stars qui l'intéresse, mais celle de monsieur et madame Tout-le-monde. "C'est l'occasion de combiner mes deux passions : l'écriture et la richesse de la rencontre avec les gens." Catherine réalise plusieurs entretiens pour rassembler nos souvenirs et les mettre en forme dans un livre. Elle estime que toute vie est intéressante. "Et à l'approche de Noël, une biographie peut être une idée de cadeau groupé original à offrir à un parent ou grand-parent." Côté coût, il faut compter 40 euros de l'heure (entretiens et temps d'écriture). Pour les entretiens, prévoyez huit à dix séances d'une heure.

"J'écris avec vous", Catherine Le Gall (biographe) - 06 24 53 65 63 - jecrisavecvous.jav@gmail.com.