Le Havre. Opération déminage près du stade Gagarine

Une opération de déminage d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale est programmée jeudi 24 novembre, au Havre.

Une bombe britannique d'environ 250 kg a été découverte sur un chantier mené sur le stade Youri Gagarine. Pour permettre son désamorçage dans les meilleures conditions, un périmètre de sécurité de 400 m sera établi autour de l'engin et devra être évacué.

Des habitations ainsi que l'Ehpad Les Escales et la caserne des pompiers du Havre Nord vont devoir être évacués. L'opération d'évacuation débutera à 7 h 30 et aucune personne ne devra se trouver dans la zone de sécurité après 9 h 30. L'opération de déminage est prévue pour durer jusqu'à 14 heures. La Ville du Havre mettra en place un dispositif d'accueil dès 7 h 30 au gymnase Claude Bernard (65, rue Hannès Montlairy). L'évacuation de la population ne bénéficiant d'aucun moyen de transport sera assurée par des bus affrétés spécialement (arrêt Jean-Baptiste-Simeon-Chardin, arrêt Louis Blériot et arrêt rue Haroun Tazieff à l'angle de la rue Dian Fossey).

Le temps de l'opération de déminage la RD940 sera fermée dans les deux sens, entre le rond-point du Calvaire et de celui du Souvenir français.

D'importants renforts de sécurité seront mis en place pour assurer le bon déroulement de l'opération et la surveillance des habitations tout au long de l'opération.