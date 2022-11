Votre horoscope signe par signe du jeudi 24 novembre

Bélier

Votre énergie est toute entière tournée vers les plaisirs au sens large, attention aux excès alimentaires.

Taureau

Votre philosophie et votre soif de vivre vous rendent éminemment attractif. Il y a des succès relationnels en prévision !

Gémeaux

Vous vous compliquez la vie pour pas grand-chose ! Regardez les faits sans les dramatiser. Ne vous arrêtez pas sur des détails qui sont sans importance.

Cancer

Vous allez sans doute rencontrer certains conflits avec des personnes assez conservatrices mais vous aurez raison de vouloir apporter des modifications dans le domaine professionnel.

Lion

Ne vous perdez pas dans les dédales de vos pensées. Il vous faudra agir sans perdre de temps aujourd'hui !

Vierge

Ressortez vos costumes de fée ou de pirate ! La journée vous invite à retrouver le chemin de vos jeux d'enfant !

Balance

Votre sens de l'économie vous fait gagner de sacrés points. Financièrement, le bilan est positif.

Scorpion

C'est un jour idéal pour vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous vous étiez fâché. L'ambiance professionnelle sera plus saine et plus agréable que ces derniers temps.

Sagittaire

Si vous aviez des rendez-vous incontournables, c'est le moment de les provoquer, de vous y rendre.

Capricorne

Vous pourrez abattre des montagnes aujourd'hui. Rien n'arrêtera votre bonne volonté !

Verseau

Vous pouvez affirmer vos opinions et votre façon de voir les choses face aux situations mais n'essayez pas de convaincre pour qu'on pense la même chose.

Poissons

C'est une excellente période pour exprimer vos sentiments et ce que vous aviez envie de transmettre depuis un certain temps.