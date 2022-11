Bonne table à Rouen. La Calende ouvre désormais à tous

La démarche peut déboussoler au départ. Aller déjeuner dans une résidence autonomie pour seniors n'est pas tout à fait un réflexe. La table de La Calende, sur la rive gauche de Rouen, est pourtant désormais accessible à tous, sur réservation uniquement, chaque midi. Et après avoir sonné à la porte, l'accueil a tout d'un bon restaurant. La grande salle est chaleureuse, spacieuse. Sur certaines tables, figurent les noms des résidents seniors qui déjeunent ici quotidiennement. Pas question de bousculer leurs habitudes. Sur les autres, ce sont souvent les travailleurs du quartier, à la recherche d'une offre de qualité qui se sont passé le mot.

Diététique et plaisir

De quoi faire passer le service d'une dizaine de couverts à quarante en moyenne. Au choix, deux menus : l'un est axé sur la diététique, avec en général un poisson et des légumes. L'autre, "gourmet", est plus riche en calories et axé sur le plaisir. Et la carte est renouvelée chaque jour, en fonction des arrivages et, bien sûr, des produits de saison. Le jour de ma visite, je me laisse tenter par des œufs brouillés à l'espagnole en entrée, suivis de joues de porc braisées accompagnées de pommes de terre fumées aux lardons, délicieusement relevées par un jus parfaitement concentré.

Joues de porc braisées.

Le repas se termine par un chocolat liégeois maison. Entrée, plat et dessert pour 18 euros, dans un rapport qualité prix vraiment intéressant. Rien d'étonnant, lorsque l'on sait que le chef, Michel Landier, est passé par les cuisines de l'hôtel Bourgtheroulde et des grandes tables parisiennes. "J'essaye de travailler de beaux produits, que ce soit bon et chaud", dit-il simplement. Tout le monde y trouve donc son compte, l'ouverture sur l'extérieur apportant de la vie pour les résidents. "Il y avait cette idée de mixer les générations, de créer une dynamique", insiste Fatiha Benamara, la directrice de la résidence. Une adresse à recommander.

Pratique. 105 avenue Jean-Rondeaux à Rouen. Le midi seulement. Réservation obligatoire au 02 32 76 20 30.