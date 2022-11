Élection. Super-Mamie Seine-Maritime en lice pour le concours national

L'élection de Super-Mamie 2022 aura lieu dimanche 27 novembre, au Palais de la Méditerranée à Nice. Parmi les sept candidates sélectionnées, Marie-Agnès Justin, qui a été élue Super-Mamie Seine-Maritime le 6 février dernier, à Cany-Barville.

L'élection se déroule en trois séquences. Les enfants parlent de leur mère. Les petits-enfants rendent un hommage à leur grand-mère, puis la Super-Mamie relève un défi (chant, humour, danse, etc.). L'événement a été créé par Fabienne Ollier en 1997. "Depuis, j'ai organisé 26 tours de France, plus de 600 élections avec pas moins de 4 000 familles candidates, 600 Super-Mamies élues en région et 25 Super-Mamies France. Le bonheur est finalement une chose simple : il suffit d'aimer. Voilà d'abord ce qu'inspire l'élection de Super-Mamie."

L'élection de dimanche à Nice sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux à partir de 15 heures. La Super-Mamie France 2022 sera élue par un jury composé de Véronique Jannot, Eve Angeli, Vincent Fernandel et Carinne Teyssandier.

Les candidates

Sylvie Aksoy - .

Sylvie Aksoy, 59 ans, 2 filles et 3 petits-fils, de Blanquefort (Gironde). Elle travaille dans le service à la personne. Un de ses petits-fils l'a initiée à TikTok, où régulièrement elle fait des recettes de cuisine à petit budget. Elle a à cœur de défendre la cause féministe. Elle adore rire, s'amuser, chanter et donner, à l'instar de ses idoles Gandhi, Mère Teresa et l'Abbé Pierre. Lorsqu'elle met la table, il y a tous les jours et à chaque repas une assiette ou deux en supplément, au cas où un nécessiteux s'arrêterait en chemin.

Isabelle Estebenet - .

Isabelle Estebenet, 67 ans, 3 enfants et 5 petits-enfants, de Tarbes (Hautes-Pyrénées). Enseignante durant 30 ans dans de nombreux pays d'Afrique et en Guyane sur les bords du fleuve du Maroni où, en plus de son travail, elle a effectué de nombreuses actions humanitaires. À la retraite, revenue auprès des siens, c'est une mamie qui consacre 100 % de son temps à ses petits-enfants.

Marie-Agnès Justin - .

Marie-Agnès Justin, 56 ans, 6 enfants et 4 petits enfants, de Robertot (Seine-Maritime). Toujours en activité, elle exerce la profession d'adjointe administrative. Au décès de sa maman, elle déclare une spondylarthrite ankylosante (fait partie d'une cohorte de patients pour faire avancer la recherche). Cette maladie lui confère de la force et lui donne envie de se lancer des défis. Fille d'agriculteur, elle passe des champs au chant : elle manage deux chorales (une dans son village et l'autre à son travail). Sa devise : ne jamais baisser les bras, du positif ressort de tout et il faut sourire à la vie.

Joëlle Blanchard - .

Joëlle Blanchard, 71 ans, 3 enfants, 7 petits enfants et 1 arrière-petit-fils, de Peypin (Alpes de Haute-Provence). Son leitmotiv depuis toute petite : faire des études pour échapper au monde de l'agriculture et gravir l'échelle sociale pour offrir à ses enfants une vie meilleure. Institutrice à la retraite, elle n'a de cesse de transmettre son savoir à ses petits-enfants et de leur faire découvrir des lieux chargés d'histoire. Son 2e mandat de conseillère municipale et son mandat de conseillère communautaire lui permettent d'œuvrer à la préservation du patrimoine tout en développant un tourisme vert à travers les randonnées pédestres.

Nadine Coatrieux-Tacci - .

Nadine Coatrieux-Tacci, 71 ans, 2 fils jumeaux et 4 petits-enfants, de Nice (Alpes-Maritimes). Femme aux cinq vies qui a connu beaucoup de hauts et de bas… Son animal de compagnie, quand elle était enfant, était un guépard. Elle est aujourd'hui aidante au quotidien de son frère dont elle est la tutrice. Très impliquée dans le bénévolat, elle sillonne bon nombre de maisons de retraite et d'associations en se produisant en danses de salon et chant. Elle illumine la vie des personnes autour d'elle par sa bonté, son dévouement et son humour.

Rosette Guedou - .

Rosette Guedou, 53 ans, 3 filles et 5 petits enfants, d'Amiens (Somme). Une vie sur deux continents, elle est un véritable exemple d'intégration. Rosette vient du Bénin, où sa sœur jumelle et sa famille habitent encore. Son mari travaillait dans l'entourage du président de la République du Bénin mais rêvait d'autres aventures. C'est ainsi qu'il est parti en France. Durant quatre ans, seule avec ses filles au Bénin, elle a préparé son arrivée en France en passant son permis et en se formant. Depuis 25 ans, elle exerce dans le prêt-à-porter et est très investie dans la chorale de sa paroisse.

Dany Giordano - .

Dany Giordano, 82 ans, 2 enfants et 4 petits-enfants, des Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône). Elle fait partie d'une famille d'artistes sur quatre générations. À 18 ans, elle rentre au Petit conservatoire de Mireille avec de nombreux passages TV et radio. Elle a créé une école de musique à Marseille, avec une licence pour enseigner la respiration et le chant. On la retrouve sur scène bien souvent avec ses enfants et petits-enfants dans de nombreux spectacles au profit d'associations. Après 58 ans de mariage, la Covid l'a menée, avec son mari, à l'hôpital, et elle seule s'en est sortie.