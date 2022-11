Caen. S'évader avec le festival du jeu et de l'imaginaire

Le festival du jeu et de l'imaginaire "Caen on joue ensemble ?" s'apprête à souffler sa 13e bougie. Cet événement ludique - et gratuit - met à disposition des visiteurs plus de 400 jeux de l'association animés par ses bénévoles. Au programme : jeux de société, jeux de figurines, jeux de construction, jeux de rôle, mais aussi escape game et espace pour les 0-5 ans !

Julien Desse-Baude, directeur de l'association Jouons ensemble, revient sur l'importance d'un tel événement ainsi que les temps forts de ces trois jours dédiés au jeu. "L'objectif est toujours de proposer sur Caen, et dans un quartier comme le Chemin Vert, un événement culturel pour brasser les populations, relève-t-il. L'idée est de montrer que le jeu n'est pas une fin en soi. Il existe tout un microcosme avec des créateurs de jeux, des dessinateurs, des auteurs, etc." Sur place, les visiteurs retrouveront des créateurs qui ont d'ores et déjà sorti leur jeu, qui s'apprêtent à le dévoiler au grand jour ou d'autres qui en sont encore à l'état de prototype.

80 personnes mobilisées

"Si on compte tous les invités et partenaires, ce sont 80 personnes qui se relaient pendant le week-end", mentionne Julien Desse-Baude. Les visiteurs croiseront diverses maisons d'éditions "comme Lucky Duck games, Roussignol Editions", mais aussi "le créateur Tigabloo et Gadianton". Il y aura également des auteurs de BD, des dessinateurs et puis le grand collectif de créateurs normands Le Clacos, qui comprend une dizaine de membres. "On change chaque année d'auteurs", précise le directeur de l'association.

Le jeu sous toutes ses formes

Question temps fort, "vendredi soir, on prépare des tables de jeux de rôles". Ces derniers ont la cote depuis plusieurs années, "notamment sur Twitch et YouTube". Julien Desse-Baude explique que "les streamers ont remis ces jeux à la mode". Autre tendance, l'escape game, qu'il sera possible de tester samedi et dimanche, en même temps que les rétro gaming et les jeux de société. Tout le long du week-end, comme les années précédentes, "un espace est dédié aux 0-5 ans, avec des jeux de motricité et de construction", assure le directeur de l'association.

Et côté nouveautés ?

Si les grands classiques sont présents comme Donjons et Dragons "qui cartonne fort", le Loup-Garou "increvable" ou encore toutes sortes de jeux de société, "Caen on joue ensemble ?" prévoit tout de même du renouveau. "On a un conteur qui viendra le samedi, pour les enfants. Gweltaz vient proposer des contes normands aux familles !" Si l'association a accueilli 1 500 personnes en 2019 et 1 200 en 2021, elle espère cette année atteindre un chiffre à mi-chemin.

Pratique. Festival "Caen on joue ensemble ?", du vendredi 25 au dimanche 27 novembre, à la MJC du Chemin Vert, à Caen. Gratuit. Pour acheter des jeux, pas de TPE sur place, liquide seulement.